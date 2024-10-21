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Позиции ВСУ в ДНР ухудшились

«Страна.ua» сообщила об ухудшении позиций ВСУ под Горняком и Селидово в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР под Горняком и Селидово в ДНР значительно ухудшились, пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что ВС РФ перекрыли все пути снабжения этих городов, кроме трассы на Покровск, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

Сообщается, что российские войска уже продвигаются по одноэтажной застройке Селидово, однако основные силы ВСУ в городе сгруппированы в центральном районе, застроенном многоэтажными домами. При этом отмечается, что в Угледаре ВСУ покинули укрепрайон в многоэтажных кварталах из-за угрозы окружения.

По данным издания, в Горняке российские войска перешли от штурма с севера к штурму с южного направления. Отмечается, что взятие Горняка откроет ВС РФ путь на Кураховку.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что успехи ВС РФ у Горняка и Селидова полностью ломают логистику ВСУ в регионе.

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР.

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