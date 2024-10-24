Названа причина быстрого продвижения ВС РФ в Горняке в ДНР

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули свои позиции в Горняке, ДНР. Об этом пишет «Страна.ua».

«Родственники военных массово пишут в сети, что 210-й отдельный батальон 120-й бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением РФ покинул позицию», — говорится в материале издания.

Как сообщается, окруженный батальон понес значительные потери, а обещанное подкрепление так и не было предоставлено.

После того как батальон принял решение покинуть свои позиции, украинское командование потребовало, чтобы бойцы вернулись на место, но большинство из них отказались из-за сильного истощения. В настоящее время на этих бойцов составлены заявления о дезертирстве.

21 октября украинские СМИ сообщали, что ВС РФ перекрыли все пути снабжения Селидово и Горняка, кроме трассы на Покровск, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

По данным издания «Страна.ua», в Горняке российские войска перешли от штурма с севера к штурму с южного направления. Отмечается, что взятие Горняка откроет ВС РФ путь на Кураховку.

24 октября ТАСС писало, что группировка ВСУ в Горняке и Кураховке в ДНР рискует попасть в котел.

Ранее на Западе обнаружили российскую «наступательную дугу» в ДНР.