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SHOT сообщил, что ВС РФ готовятся к финальному бою за Селидово

SHOT: российские войска готовятся к финальному бою за Селидово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские солдаты готовятся к финальному бою за город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), который является одним из ключевых пунктов снабжения ВСУ в регионе. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, элитные подразделения украинских войск в населенном пункте уже покидают центр города, поскольку утратили способность к организованной обороне. Утверждается, что только за одни сутки ВСУ потеряли в Селидово порядка 400 солдат, некоторые из них попали в плен.

Отмечается, что в городе остаются несколько сотен украинских военных, которые отступили на окраины. Российские войска готовятся к финальной зачистке населенного пункта.

24 октября экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что из-за продвижения российских войск в Донецкой народной республике украинские военные могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк.

Он отметил, что если раньше ВСУ могли медленно отступать со своих позиций под натиском российских войск, сейчас из-за уменьшения расстояния между «клешнями» будущего котла сделать это становится все сложнее.

Ранее в Британии предсказали катастрофу для ВСУ в Селидово.

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