«Хезболла» обстреляла военные базы Израиля

Бойцы ливанской шиитской организации «Хезболла» нанесли ракетные удары по израильским военным базам в районах городов Хайфа и Цфат. Об этом группировка сообщила в Telegram-канале, передает ТАСС.

«Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами класса земля — земля военные объекты, расположенные в пригороде Ха-Крайот к северу от Хайфы, и поразили их», — говорится в сообщении.

Там также заявили об ударе по базе израильской военной разведки и полевому лагерю в Мишаре возле города Цфат, в 20 км от границы с Ливаном. Сирены воздушной тревоги звучали в кибуцах Рош-Пина и Хацор-ха-Глилит.

Ночью 26 октября «Хезболла» заявляла, что за сутки провела 48 боевых операций против Израиля.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Совет Безопасности ООН и другие международные организации неспособны урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и положить конец противостоянию Израиля с «Хезболлой» в Ливане.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации десятков бойцов «Хезболлы» и ХАМАС.