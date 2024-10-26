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В Курской области за сутки ликвидировали сотни украинских солдат

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области превысили 350 бойцов

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские формирования за минувшие сутки потеряли более 350 бойцов в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что за данный промежуток времени российские солдаты вывели из строя 14 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о 10 боевых бронированных машинах и четырех боевых машинах пехоты, одна из которых — CV-90 производства Швеции.

«Уничтожены <...> две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей», — добавили в ведомстве.

Также там отметили, что потери украинских войск за все время боевых действий на территории Курской области уже превысили 26,9 тыс. человек. ВСУ лишились сотен единиц техники, включая 177 танков и 1013 боевых бронированных машин. Еще солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 229 артиллерийских орудий и 692 автомобиля.
 
25 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие страны взяли в окружение порядка 2000 бойцов и офицеров ВСУ в Курской области. По словам главы государства, сейчас украинские солдаты находятся в кольце на территории площадью около 90 квадратных километров.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области.

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