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Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение беспилотником танка ВСУ в курском приграничье

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Телеграм-канал РИА Новости

Министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлен взрыв танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» провели разведывательные мероприятия, в ходе которых они с помощью беспилотного летательного аппарата выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе региона. Там сообщили, что в результате точного попадания FPV-дрона боекомплект украинской боевой машины сдетонировал.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с начала августа 2024 года. По словам главы государства, ВСУ даже не понимают, что находятся в окружении.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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