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В Иране заявили, что нефтеперерабатывающие заводы не пострадали при атаке Израиля

Миннефти Ирана заявило, что НПЗ страны не пострадали при атаке Израиля

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Global Look Press

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Ирана не пострадали в результате ночных ударов Израиля, нефтяная отрасль функционирует в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства нефти Ирана, передает ТАСС.

«По данным проверки, ни один из нефтяных объектов страны не пострадал, и нефтяная отрасль функционирует в обычном режиме», — говорится в заявлении.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

Как писала газета The Jerusalem Post, израильская армия задействовала в операции более 100 истребителей. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам.

По данным телеканала Sky News Arabia, Россия предупредила Иран о готовящейся атаке со стороны Израиля за несколько часов до удара.

Ранее СМИ сообщили, что Иран не планирует отвечать Израилю.

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