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Украинские беспилотники атаковали Шебекинский муниципальный округ

Гладков: БПЛА ВСУ наносят удары по Шебекинскому муниципальному округу

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские беспилотники атаковали Шебекинский муниципальный округ Белгородской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотники ВСУ наносят удары по Шебекинскому муниципальному округу. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Шебекино в результате атаки был поврежден фасад производственного здания одного из предприятий. Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, повредив остекление, рассказал губернатор.

В селе Ржевка дрон упал на дорогу, в результате взрыва было разбито лобовое стекло и посечен кузов автомобиля.

Информация о последствиях атаки не уточняется. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Утром 26 октября Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами.

Ранее командира бригады ВСУ заочно осудили на пожизненный срок за обстрелы Белгородской области.

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