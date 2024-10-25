Командира бригады ВСУ заочно осудили на пожизненный срок за обстрелы Белгородской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича, который приказывал обстреливать Белгородскую область. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Украинский военный, который является командиром 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как рассказали в пресс-службе, с Ярошевича по иску министерства обороны России также взыщут свыше 1,3 млрд рублей.

«Гражданский иск Минобороны РФ на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба удовлетворен судом в полном объеме», — заявили в суде.

22 октября в Следственном комитете РФ сообщили, что российские суды признали 438 бойцов ВСУ виновными в совершении различных преступлений.

В ведомстве также заявили, что к текущему моменту сотрудники СК РФ завершили расследование 59 уголовных дел, возбужденных против иностранных наемников в составе украинских войск. В результате по ним было вынесено 27 приговоров, в том числе заочно.

Ранее российский суд арестовал семь солдат ВСУ за стрельбу по жителям Курской области.