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Рогов сообщил, что российские войска продвигаются на Времевском направлении

Рогов заявил о заходе российских войск в село Шахтерское в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные зашли в село Шахтерское, там идут бои. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ВС РФ постепенно продвигаются вперед на Времевском направлении, рассказал Рогов.

«Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села», — сказал он.

Это село, по его словам, последние шесть месяцев играло роль одного из ключевых логистических центров украинской армии на Времевском и Южно-Донецком направлениях.

Взятие Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для Вооруженных сил Украины и ротацию на этом участке, добавил Рогов.

Ночью 26 октября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска вышли к реке Оскол на Купянском направлении.

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.

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