Стали известны подробности об атаке Израиля на Иран

Информация о том, что Израиль в ходе атаки на Иран поразил 20 объектов на территории Исламской Республики, не соответствует действительности. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на источник.

По информации агентства, в реальности повреждения получили намного меньше 20 сооружений. В связи с этим ущерб, который еврейское государство причинило Ирану, носит «ограниченный характер».

«Данные о том, что в операции приняли участие 100 военных самолетов Израиля, также полностью ложны. Израиль просто пытается преувеличить масштабы своей слабой атаки», — добавил источник.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по Ирану, таким образом ответив на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

Как писала газета The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов. В том числе речь идет о новейших истребителях F-35.

Позже в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что целями стали иранские предприятия по изготовлению ракет. Военные решили атаковать эти объекты, так как выпускаемые ими снаряды «представляли прямую и непосредственную угрозу» для еврейского государства.

Ранее в США дали официальный комментарий по атаке Израиля на Иран.