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В Запорожской области поврежден ряд инфраструктурных объектов

Украинский чиновник Федоров заявил о повреждении объектов в Запорожской области

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряд инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, получили урон в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации региона Иван Федоров.

По его словам, ночью в отдельных частях Запорожской области зафиксировали не менее 330 взрывов.

Другие подробности в настоящее время не уточняются. В том числе это касается точного местоположения поврежденных объектов.

Вечером 25 октября в Киеве объявили воздушную тревогу, а позже на территории города произошли несколько взрывов. Журналисты украинского издания «Страна.ua» не исключили, что в столице могли сработать системы противовоздушной обороны.

Утром в тот же день агентство «РБК-Украина» сообщило, что в Киевской области выявили повреждение линии электропередачи. Перед этим на территории региона дважды активизировались сирены воздушной тревоги, которые в общей сложности работали более четырех часов.

24 октября между городами Николаев и Херсон, находящимися под контролем украинских властей, приостановили железнодорожное сообщение. В пресс-службе АО «Украинская железная дорога» объяснили, что из-за взрывов рельсы получили урон.

Ранее в Сумской области после взрывов экстренно ввели аварийные отключения света.

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