В США дали официальный комментарий насчет атаки Израиля по Ирану

Израиль нанес ряд ударов по военной инфраструктуре Ирана вне городов и других населенных пунктов. Об этом журналистам на экстренном брифинге заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

«Сегодня ночью Израиль дал прямой военный ответ Ирану. Израиль, в частности, нанес высокоточные авиаудары по многочисленным военным целям в Иране за пределами населенных пунктов», — заявил представитель Белого дома.

При этом представитель Вашингтона заявил, что Соединенные Штаты не принимали никакого участия в проведении операции Израиля, но были осведомлены о предстоящей атаке.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атака на Иран закончена, все израильские самолеты вернулись на базы.

25 октября газета The New York Times сообщила, что реакция Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности. Источники издания подчеркнули, что Тегеран может ничего не предпринять, если израильская сторона ограничится атаками на несколько военных баз и склады с вооружением.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.