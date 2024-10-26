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Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра

МО России: расчет «Мста-Б» уничтожил западное орудие ВСУ в Херсонской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» сумел поразить западное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.

По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника выявила в глубине территории, которая контролируется ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие с находившимся рядом расчетом.

«Артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 «Мста-Б» нанесли огневое поражение ВСУ, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет», — сказали в министерстве.

Также Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр», взявшие под контроль населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), эвакуировали мирных жителей.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что при штурме города Украинска российские военные двигались небольшими группами. На предоставленном ведомством видео видно, как техника и ВС РФ движутся по дороге к городу, а военные осматривают его улицы и здания.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области.

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