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Электроника американского дрона попала в распоряжение специалистов РФ

РИА: электроника БПЛА RQ-20 Puma попала в распоряжение российских специалистов

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US Marines/Wikipedia

Электроника беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера по противодействию БПЛА.

Собеседник агентства рассказал, что российским специалистам группы противодействия БПЛА удалось посадить RQ-20 Puma, не повредив его аппаратуру и электронику.

«В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — сказал инженер.

По его словам, в одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА «Баба Яга», который был сбит из стрелкового оружия. После осмотра дрона выяснилось, что он был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами.

9 октября агентство ТАСС сообщало, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы.

Незадолго до этого в Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL, оснащенный электрическим двигателем и способный преодолевать 200 километров.

Ранее бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ.

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