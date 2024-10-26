Электроника американского дрона попала в распоряжение специалистов РФ

Электроника беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера по противодействию БПЛА.

Собеседник агентства рассказал, что российским специалистам группы противодействия БПЛА удалось посадить RQ-20 Puma, не повредив его аппаратуру и электронику.

«В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — сказал инженер.

По его словам, в одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА «Баба Яга», который был сбит из стрелкового оружия. После осмотра дрона выяснилось, что он был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами.

9 октября агентство ТАСС сообщало, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы.

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