В России испытали новый беспилотник

В Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL. Об этом сообщил заместитель главы правительства Республики Саха Анатолий Семенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках испытаний была проведена пробная доставка груза на расстояние 150 км от села Бердигестях до села Кептин Горного района. Перелет продолжался полтора часа, по земле дорога заняла бы в зависимости от условий от шести до девяти часов.

В публикации отмечается, что беспилотник оснащен электрическим двигателем и способен преодолевать 200 километров, рабочий потолок дрона составляет 1000 метров.

В сентябре концерн «Калашников» показал беспилотный вертолет «Альфа-Е» с грузовым кейсом на Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба».

По данным концерна, благодаря компактным габаритам беспилотник можно перевозить в легковом автомобиле, а сборка вертолета занимает 15 минут, ее может выполнить один человек. Управление «Альфа-Е» осуществляется с помощью мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км.

Ранее в России разработали беспилотное «летающее крыло».