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В России создают неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

ТАСС: Минобороны России разработало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

ЦНИИ уже запатентовал свою разработку. Дрон предназначен для атак боеприпасами ВОГ-17, он сможет поражать живую силу противника и опорные пункты.

LIDAR-датчики беспилотника будут сканировать местность на наличие потенциальной цели, когда он достигнет необходимых координат. И при выявлении объекта для атаки микропроцессор даст команду на скоростное падение дрона на цель вместе с боеприпасом, сообщили разработчики.

В документе отмечается, что беспилотник самостоятельно, без участия оператора, ориентируется на местности по топографической карте. На него невозможно воздействовать средствами подавления сигналов радиоуправления и спутниковой навигации противника, добавили разработчики.

До этого сообщалось, что в Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL. Он оснащен электрическим двигателем и способен преодолевать 200 километров, рабочий потолок дрона составляет 1000 метров.

Ранее в России разработали «умный» беспилотник, который сам находит врага.

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