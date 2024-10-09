В России создают неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

ЦНИИ уже запатентовал свою разработку. Дрон предназначен для атак боеприпасами ВОГ-17, он сможет поражать живую силу противника и опорные пункты.

LIDAR-датчики беспилотника будут сканировать местность на наличие потенциальной цели, когда он достигнет необходимых координат. И при выявлении объекта для атаки микропроцессор даст команду на скоростное падение дрона на цель вместе с боеприпасом, сообщили разработчики.

В документе отмечается, что беспилотник самостоятельно, без участия оператора, ориентируется на местности по топографической карте. На него невозможно воздействовать средствами подавления сигналов радиоуправления и спутниковой навигации противника, добавили разработчики.

До этого сообщалось, что в Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL. Он оснащен электрическим двигателем и способен преодолевать 200 километров, рабочий потолок дрона составляет 1000 метров.

Ранее в России разработали «умный» беспилотник, который сам находит врага.