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Полиция Израиля задержала подростков за помощь разведке Ирана

Reuters: полиция Израиля задержала семь человек, работавших на иранскую разведку

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Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля задержала семерых человек, которые подозреваются в сборе информации в пользу иранской разведки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Все задержанные — граждане Израиля, двое из них несовершеннолетние. Как уточнили в полиции, подозреваемые действовали в корыстных побуждениях — за деньги.

«Стало известно, что они получили задание от двух агентов разведки Ирана выполнить сотни заданий по сбору информации на военных базах по всей стране», — говорится в сообщении.

В ближайшее время израильская прокуратура должна вынести в отношении задержанных обвинительное заключение.

До этого в СМИ просочилась информация об использовании шпионов уже израильскими спецслужбами. Как сообщала французская газета Le Parisien , что Израиль перед ликвидацией лидера ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насруллы получил данные о его скором прибытии в пригород Бейрута от иранского шпиона.

Ранее Иран пожаловался на угрозы ядерным объектам страны со стороны Израиля.

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