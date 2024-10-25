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Путин рассказал о расстрелах командирами ВСУ своих же солдат

Путин: командиры ВСУ в Курской области стреляют в своих за попытку сдачи в плен

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Алексей Даничев/РИА Новости

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих же солдат, если те пытаются сдаваться в плен. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала «Россия 24».

«Отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал он.

При этом многие украинские военные все-таки попадают в плен, и там с ними обходятся хорошо, отметил Путин. Он добавил, что противник безуспешно пытается прорвать российское окружение.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин уточнил, что ВС РФ окружили под Курском около 2 тыс. украинских солдат на площади около 6 на 15 км.

Путин, сославшись на слова украинских пленных добавил, что управление войсками внутри этого анклава нарушено, в рядах ВСУ нарастает паника.

Ранее Путин рассказал о попытках контрнаступления ВСУ в Курской области.

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