Экипажи Ка-52м сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав украинской армии. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Минобороны РФ предоставило кадры удара по позициям украинской армии.

Незадолго до этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Сумской области. В районе населенного пункт Басовка украинских военных готовили к переброски в Курскую область.

При этом недавнопленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков рассказал, что «элитная» 72-я бригада украинской армии, стоявшая в Угледаре, ни разу не была на ротации с начала спецоперации.

Ранее российская авиация сорвала ротацию ВСУ в Курской области.