Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили, что ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ для отправки в Курскую область

close
Oleg Petrasiuk/AP

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Сумской области.

По его словам, военных готовили к отправке в Курскую область.

«Сумская область, прилет ФАБа в направлении населенного пункта Басовка. Сорвали ротацию бандеровцам в Курскую область», — поделился Лебедев.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные отразили атаку ВСУ в районе Новоивановки в Курской области.

Российские войска отразили контратаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери ВСУ составили до 15 человек, также были уничтожены танк и две бронемашины.

Также накануне газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами