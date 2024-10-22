Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Сумской области.

По его словам, военных готовили к отправке в Курскую область.

«Сумская область, прилет ФАБа в направлении населенного пункта Басовка. Сорвали ротацию бандеровцам в Курскую область», — поделился Лебедев.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные отразили атаку ВСУ в районе Новоивановки в Курской области.

Российские войска отразили контратаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери ВСУ составили до 15 человек, также были уничтожены танк и две бронемашины.

Также накануне газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.