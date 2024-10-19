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Украинский пленный рассказал об отсутсвии ротации в одной из «элитных» бригад

Украинский пленный Стуков: 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков рассказал, что «элитная» 72-я бригада украинской армии, стоявшая в Угледаре, ни разу не балы на ротации с начала спецоперации. Его слова передает РИА Новости.

По словам Стукова, он устал от участия в конфликте и морально, и физически.

«Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», — поделился военнопленный.

Он добавил, что попал в плен в окрестностях Донецка. Вместе с ним в плен сдались еще шесть человек.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Сейчас все освобожденные российские пленные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская помощь, а также возможность связаться с родственниками. Позже они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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