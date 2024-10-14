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Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в Курской области

Минобороны: авиация ВС России сорвала ротацию ВСУ в Курской области

Российская авиация сорвала попытку ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах видео, предоставленного военным ведомством видно, как российские штурмовые самолеты атаковали позиции украинских солдат в российском регионе.

14 октября экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Тосочка» уничтожил пехоту ВСУ во время попытки проведения ротации войск на территории Курской области.

13 октября российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. Ознакомившись с разведданными, они вылетели для удара по врагу. Для поражений цели использовались авиационные ракеты.

Ранее вертолеты Ка-52М российской армии сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области.

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