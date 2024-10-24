Экс-полковник ВСУ описал ситуацию под Селидовом в ДНР

Полковник СБУ (Службы безопасности Украины) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут «в клещи» украинскую группировку в городе Селидово в ДНР. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Для этого, по его словам, российские войска перекрыли пути снабжения этого города.

До этого сообщалось, что два батальона Вооруженных сил Украины поочередно оставили свои позиции в городе Горняке из-за истощения, причем бойцы одного из них после этого столкнулись с обвинениями в дезертирстве.

21 октября украинские СМИ сообщали, что ВС РФ перекрыли все пути снабжения Селидово и Горняка, кроме трассы на Покровск, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

24 октября ТАСС писало, что группировка ВСУ в Горняке и Кураховке в ДНР рискует попасть в котел.

Ранее на Западе обнаружили российскую «наступательную дугу» в ДНР.