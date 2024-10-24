Около десяти украинских солдат бежали с опорного пункта в районе села Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки <…> самовольно покинули позиции около 10 солдат вооруженных формирований Украины», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что украинские военнослужащие массово дезертируют из-за страха перед активно продвигающимися на Купянском направлении российскими бойцами.

24 октября стало известно, что российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР).

Накануне стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешат построить новые мосты в узких местах Оскольского водохранилища, поскольку переправу контролируют ВС России. Об этом также рассказал эксперт Андрей Марочко.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.