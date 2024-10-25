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Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают бойцы ВСУ

РИА Новости опубликовало первые панорамные кадры Селидово, откуда отступают ВСУ

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появились первые панорамные кадры города Селидово в Донецкой народной республике, откуда отступают украинские военнослужащие. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что объективный контроль свидетельствует, что часть украинских бойцов спешно покидает окрестности города, но очаги сопротивления остаются.

24 октября полковник СБУ (Службы безопасности Украины) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут «в клещи» украинскую группировку в Селидово. Для этого, по его словам, российские войска перекрыли пути снабжения этого города.

21 октября украинские СМИ сообщали, что ВС РФ перекрыли все пути снабжения Селидово и Горняка, кроме трассы на Покровск, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

Ранее западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах.

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