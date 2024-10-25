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National Interest написало о росте проблем в рядах ВСУ

NI: дезертирство и неподчинение усугубляет проблемы ВСУ

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Проблемы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) с личным составом осложняются дезертирством на фронте. Об этом пишет National Interest (NI).

«Нехватка военных усугубляется ростом дезертирства и неподчинения. Проблема касается не только армии, но и общества в целом: мужчины военного возраста бегут из страны», — следует из публикации.

По данным портала, нехватка живой силы подрывает моральный дух и затрудняет возможность продолжать борьбу. Некоторые военнослужащие, отмечает NI, истощены и деморализованы. Ситуация особенно тяжелая в пехотных подразделениях вблизи Покровска и в других местах на восточной линии фронта.

Также издание пишет, что запрет мужчинам призывного возраста покидать страну должен вызвать вопросы у США, которые «считали Украину оплотом демократии». Более того, утверждает NI, возведение заборов на границах страны «с целью удержания людей внутри» не является демократическим поведением.

Отмечается, что в ответ на это украинское правительство ограничивает отъезд большинства военнослужащих, но мужчины продолжают попытки перейти границу пешком, в том числе и через реку Тиса в Румынию.

До этого сбежавший из-за преследований народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что солдаты ВСУ «сильно демотивированы и больше не понимают, за что воюют» в ходе конфликта с Россией.

Ранее солдаты ВСУ рассказали о двух проблемах в рядах украинской армии.

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