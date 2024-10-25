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У погибшего польского наемника нашли записку с проклятиями в адрес ВСУ

ВС России нашли предсмертную записку о ВСУ у польского наемника

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У погибшего польского наемника, воевавшего в рядах ВСУ, российские военные нашли предсмертную записку с проклятиями в адрес украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Записка была обнаружена российскими штурмовиками. На окровавленном клочке бумаги было написано гневное обращение к солдатам украинской армии.

«Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду», — написал наемник.

7 октября офицер 810-й бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Боцман» сообщал, что командование украинских войск активно привлекает иностранных наемников к участию в операциях на территории Курской области. На поле боя российским военным встречались польские и грузинские наемники.

Недавно беженец из Курской области Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники украинских войск заняли дома уехавших жителей Суджи в Курской области, а оставшихся повесили под мостом.

Ранее российские мотострелки уничтожили наемников из Польши в Курской области.

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Операция на Украине
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