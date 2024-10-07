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Наемников из Грузии и Польши заметили в боях в Курской области

РИА Новости: ВСУ направляют в Курскую область польских и грузинских наемников

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Umit Bektas/Reuters

Командование украинских войск активно привлекает иностранных наемников к участию в операциях на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера 810-й бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Боцман».

По словам мужчины, его отряд встречал на поле боя наемников из Грузии и Польши. Также российским солдатам доводилось видеть англоязычных наемников.

«Они отличаются от других подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») боевой устойчивостью и не сдаются в плен», — добавил «Боцман».

Как сказал офицер, установить гражданство наемников удалось благодаря документам, удостоверяющим их личности. Они были обнаружены в вещах тех бойцов, которые были ликвидированы во время сражений с российскими военными.

6 октября командир одного из мотострелковых батальонов в составе ВС РФ с позывным «Горизонт» рассказал, что военнослужащие страны уничтожили отряд польских наемников в Курской области. Кроме того, в том бою ликвидировали еще одного бойца с шевроном, на котором был изображен французский флаг.

Ранее российский солдат описал, как иностранные наемники взаимодействуют с бойцами ВСУ в зоне конфликта.

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Операция на Украине
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