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Российские мотострелки уничтожили наемников из Польши в Курской области

ТАСС: мотострелки ВС РФ ликвидировали польских наемников в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Мотострелки 44-го армейского корпуса уничтожили польских наемников в Курской области, которые пытались атаковать их позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира мотострелкового батальона с позывным Горизонт.

По словам военного, в радиоперехвате была отмечена польская речь. В момент, когда батальон находился в обороне, мотострелкам удалось ликвидировать наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Польши, а также бойца, на котором был шеврон с флагом Франции.

Горизонт добавил, что наемники часто идут во втором эшелоне и вступают в бой только в том случае, если украинские военные захлебываются в атаке и отступают с большими потерями.

Командир также рассказал о случае, когда его бойцы, выходя из окружения, столкнулись с группой наемников и ликвидировали ее без потерь со своей стороны.

4 октября агентство РИА Новости сообщало, что российские военнослужащие нанесли удар по месту скопления иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ на Херсонском направлении. По данным агентства, боевую задачу выполнили десантники в составе группировки войск «Днепр». Они поразили цель, находившуюся у Днепровского рубежа, при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее российский «Ураган» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Донбассе.

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