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Беженец рассказал об убийстве жителей Курской области польскими наемниками

РИА Новости: польские наемники заняли дома беженцев из Суджи, остальных повесили

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Польские наемники украинских войск заняли дома уехавших жителей Суджи в Курской области, а оставшихся повесили под мостом. Об этом агентству РИА Новости рассказал беженец Александр Крамаренко, сославшись на очевидцев.

По словам Александра, он выехал с семьей из Суджи в начале августа. Ему удалось эвакуировать из города близких и соседей, будучи под обстрелами и уходя от преследования беспилотников.

Сейчас вместе с семьей мужчина живет в одном из курских пунктов временного размещения, а украинские наемники в это время хозяйничают в их домах. Как рассказал Александр, многие переселенцы из Суджи застали преступные действия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Крамаренко, в домах беженцев сейчас живут наемники из Польши.

«Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали», — сказал мужчина.

18 октября житель Курской области рассказал агентству РИА Новости, что украинские военные получают десятки тысяч американских долларов за расправы над волонтерами в регионе. Мужчина уточнил, что в основном на них «охотятся» иностранные наемники.

Ранее волонтер рассказала, как бойцы ВСУ сжигали жилые дома в Курской области.

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