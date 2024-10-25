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Российские бойцы предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области

Группировка ВС России «Север» не дала ВСУ прорваться через границу у Нового Пути

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РИА «Новости»

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Север» предотвратила попытку украинской армии прорваться через границу в Курской области у населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 15 человек личного состава. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, один военнослужащий украинской армии сдался в плен.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские военные окружили и начали ликвидировать военных ВСУ в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. Армия РФ применяла в операции артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники. Украинские военнослужащие же пытаются вырваться из окружения и идут в атаку в районе Ольговки и Викторовки.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с начала августа 2024 года. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ «даже не понимают, что находятся в окружении».

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 300 военнослужащих в Курской области за сутки.

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