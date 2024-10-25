За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 300 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник лишился десяти единиц техники, в том числе одного танка. Было уничтожено три артиллерийских орудия, пять минометов.

Кроме того, четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен российской армии.

В ведомстве также уточнили, что подразделения группы войск «Север» смогли успешно отразить пять контратак противника в районе населенных пунктов Александрийя, Новоивановка и Плехово. Потери ВСУ составили до 30 человек, также был уничтожен один танк, две боевые бронированные машины и один автомобиль. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

25 октября также сообщалось, что морские пехотинцы разбили колонну техники ВСУ в Курской области. Кадрами поделились в Минобороны РФ.

Ранее российские военные на БТР уничтожили колонну техники ВСУ в курском приграничье.