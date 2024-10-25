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Раскрыты подробности окружения ВСУ в Курской области

Mash: идет ликвидация окруженной около трех сел Курской области группировки ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные окружили и начали ликвидировать военных ВСУ в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВС РФ применяют в операции артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники. ВСУ же пытаются вырваться из окружения и идут в атаку в районе Ольговки и Викторовки.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявив, что вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с начала августа 2024 года. По словам российского лидера, ВСУ даже не понимают, что находятся в окружении.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с выборами в США.

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