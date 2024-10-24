Путин заявил о начале ликвидации украинских военных в Курской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы начали уничтожение заблокированных подразделений украинских войск в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Предпринимаются попытки разблокировать эту [блокированную силами ВС РФ в Курской области] группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сообщил Путин.

Российский лидер отметил, что в Курской области блокирована группировка ВСУ численностью две тысячи человек.

По его словам, противник пытается осуществить действия по деблокировке этой группы или прорыву из окружения, однако на текущий момент их усилия не приносят результатов.

24 октября Минобороны России сообщило, что российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в Курской области. Бои шли в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Противник потерял до 40 военнослужащих.

Также сообщалось, что военные РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. После нанесения удара пилоты получили информацию от разведки, что намеченная цель была полностью уничтожена вместе с личным составом ВСУ. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.