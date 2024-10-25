Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

В Курской области российские военные нанесли удары по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В сообщении подчеркивается, что в выполнении боевой задачи приняли участие бойцы одной из бригад морской пехоты Черноморского флота РФ. Как отметил командир бригады с позывным «Коловрат», для этого солдаты Вооруженных сил РФ организовали две засады.

«Противник колонной до 20 единиц [техники] направлялся в нашем направлении — [боевые бронированные машины] Stryker, [бронетранспортеры] MaxxPro и [боевые бронированные машины] «Казак». Один наш [бронетранспортер] встречал, второй добавил», — пояснил мужчина.

Он уточнил, что сначала морские пехотинцы стреляли по машинам при помощи бронебойных снарядов. Позже, когда украинские военные покинули транспортные средства, бойцы ВС РФ пустили в ход спаренный пулемет ПКТ.

24 октября пресс-служба МО РФ сообщила, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу и технику украинских войск в приграничных районах Курской области. По информации ведомства, пуски ракет по целям выполнялись парами с малых высот.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за все время боевых действий на территории Курской области.