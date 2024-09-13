В Индии заявили о демобилизации части участвовавших в СВО граждан

Министерство иностранных дел Индии рассказало, что к текущему моменту из Вооруженных сил РФ уволили 45 граждан республики. Об этом сообщила местная телекомпания NDTV.

По информации журналистов, в июле 2024 года Москва и Нью-Дели достигли договоренностей о возвращении индийских граждан из зоны специальной военной операции (СВО). Это произошло во время визита премьер-министра республики Нарендры Моди в российскую столицу, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В материале уточняется, что сейчас официального решения о демобилизации ожидают еще 50 граждан Индии. При этом во внешнеполитическом ведомстве страны пообещали продолжить принимать меры для возвращения участвовавших в СВО людей домой.

10 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о важности участия РФ в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Он выразил уверенность, что невозможно разрешить разногласия между Москвой и Киевом посредством боевых действий. Как сказал дипломат, в конце концов между сторонами конфликта должны начаться «какие-то переговоры».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал подходящую страну для проведения переговоров с РФ.