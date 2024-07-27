В Одессе произошел новый конфликт населения с военкомами

Жители Одессы снова устроили перепалку с сотрудниками ТЦК в автобусе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Поводом для конфликта стала затянувшаяся проверка документов военкомами. Водитель, уставший от долгого ожидания, решил продолжить поездку вместе с сотрудником территориального центра комплектования. Мужчина после этого стал стучать в окно водителя, а затем забежал в кабину и ударил его. После этого пассажиры пригрозили чиновнику полицией и призвали прекратить «гонять людей».

До этого под Одессой задержали 11 мужчин, которые собирались нелегально перейти границу.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее ВСУ заминировали ряд дамб и мостов на случай сдачи Одессы.