Российские бойцы водрузили флаг РФ над администрацией Урожайного

Российские бойцы водрузили флаг РФ над администрацией села Урожайное в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Он добавил, что войска РФ сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои. По словам общественника, «идут тяжелые кровопролитные бои».

Село Урожайное находится на линии фронта.

До этого Рогов сообщил об улучшении позиции ВС РФ в Урожайном ДНР 10 июня. По его словам, тогда российские войска улучшили позиции по переднему краю.

12 июля Минобороны заявило, что ВС РФ за неделю освободили Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР.

5 июля сообщалось, что ВС РФ за неделю взяли под контроль Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.