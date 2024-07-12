Группировка войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Противник потерял до 2785 солдат, два танка, в том числе Abrams, девять боевых бронемашин, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Российские войска за неделю освободили населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход.

До этого Минобороны сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским солдатам сдались 22 украинских военнослужащих. В ведомстве добавили, что с начала СВО российские военные уничтожили 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 536 беспилотников, 546 зенитных ракетных комплексов, 16 560 танков и других боевых бронированных машин, которые принадлежали украинской армии.

В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы России продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на трех направлениях в республике.

Ранее Минобороны Китая объяснило совместные военные учения с Россией.