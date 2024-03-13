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Путин похвастался передовизной российской ядерной триады

Путин: Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады. Его интервью Дмитрию Киселеву приводит РИА Новости.

«У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная», — заявил российский лидер.

Отмечается, что всего в мире ядерной триадой обладают две страны — Россия и США. По словам Путина, все специалисты, изучающие данный вопрос, единодушны во мнении о превосходстве российской ядерной триады над американской по уровню модернизации.

До этого сообщалось, что МБР США могут вывести из строя без замены на фоне модернизации МБР РФ и КНР.

«Ядерная триада» — это стратегическая авиация, атомные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Считается, что исторически США делали ставку на первые два компонента ядерной триады, а Россия — на МБР.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

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