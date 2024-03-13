Путин похвастался передовизной российской ядерной триады

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады. Его интервью Дмитрию Киселеву приводит РИА Новости.

«У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная», — заявил российский лидер.

Отмечается, что всего в мире ядерной триадой обладают две страны — Россия и США. По словам Путина, все специалисты, изучающие данный вопрос, единодушны во мнении о превосходстве российской ядерной триады над американской по уровню модернизации.

До этого сообщалось, что МБР США могут вывести из строя без замены на фоне модернизации МБР РФ и КНР.

«Ядерная триада» — это стратегическая авиация, атомные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Считается, что исторически США делали ставку на первые два компонента ядерной триады, а Россия — на МБР.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе.