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В США посетовали на своих МБР на фоне модернизации ядерных сил РФ и КНР

MWM: МБР США могут вывести из строя без замены на фоне модернизации МБР РФ и КНР

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Министерство обороны РФ

В США выразили обеспокоенность устареванием своего ядерного арсенала на фоне разработки РФ и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Российские силы МБР наземного базирования считаются самыми боеспособными в мире, несмотря на значительное расширение и модернизацию существенно более скромного по размерам китайского арсенала, в то время как Соединенные Штаты, напротив, полагаются исключительно на самый старый класс межконтинентальных баллистических ракет в мире, полувековой Minuteman III. Серьезные трудности с разработкой преемника увеличивают вероятность того, что США будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных межконтинентальных баллистических ракет и вывести Minuteman III из эксплуатации без замены», — заявили в издании.

Поводом для таких заявлений стала постановка ракет «Авангард» на боевое дежурство под Оренбургом.

Отмечается, что в ближайшее время схожую по характеристикам и потенциально даже превосходящую российский аналог ракету может поставить на вооружение НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

Причиной превосходства РФ в этой сфере называют концентрацию США на развитии подводного ядерного арсенала и стратегических ядерных бомбардировщиков.

До этого военный эксперт раскрыл уникальные особенности ракетного комплекса «Авангард».

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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