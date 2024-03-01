Путин опроверг данные о том, что РФ якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе

У России нет планов разместить ядерное оружие в космосе. Об этом в очередной раз заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности, подробности которого опубликованы на сайте Кремля.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы по поводу якобы имеющихся у нас планов разместить ядерное оружие в космосе. Таких планов, как мы хорошо знаем, у нас нет», — сказал он.

Во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля глава российского государства назвал «вбросами» заявления о планах Российской Федерации по размещению ядерного оружия в космосе. По мнению Путина, эти заявления озвучивают для того, чтобы втянуть Россию в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американская сторона не представила никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.