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Пушилин вручил награды военным

Пушилин вручил награды бойцам группировки «Центр» и подразделения «Ветераны»

Бойцы 41-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии группировки войск «Центр» и отдельной добровольческой штурмовой бригады «Ветераны» получили награды из рук главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом последний сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, за заслуги, связанные с совершением подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР, двум военнослужащим были вручены звезды Героя Донецкой народной республики, 30 бойцов были отмечены медалями «За храбрость» IV степени и «За отвагу», знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ.

Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе спецоперации. Среди них: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый и другие.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трем офицерам – участникам специальной военной операции (СВО) — главе мотострелковой бригады полковнику Сергею Наймушину, командиру огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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