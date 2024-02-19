Пушилин рассказал о сдавшихся в плен в Авдеевке украинских военных

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе перешедшего под контроль армии РФ города Авдеевка.

По его словам, пленных было «достаточно большое количество».

«В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал Пушилин.

Подробную информацию может обнародовать министерство обороны РФ при необходимости, добавил глава ДНР.

В эфире телеканала он также заявил, что украинские военные в Авдеевке совершили множество преступлений.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных солдат ВСУ в мирную жизнь.