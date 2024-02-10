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Рогов сравнил нового главкома ВСУ Сырского с генералом Власовым

Рогов: Сырский предал родину, как генерал Власов, перешедший на сторону нацистов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский является предателем родины. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сравнил его с генералом Андреем Власовым, который во время Великой отечественной войны перешел на сторону врага, передает РИА Новости.

«Сырский родился в России, его родители — граждане России и живут в России, но не надо себя тешить иллюзиями, в конце концов Власов тоже был русским человеком, но от этого он не стал меньшим предателем родины и нацистом, воюя против собственного народа. То же самое происходит и с Сырским», — сообщил Рогов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вывел из состава Валерия Залужного. По данным агентства, другим указом украинский лидер ввел Сырского в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но вместе с тем вывел Залужного и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

8 февраля Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ). В своем сообщении Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

Ранее Залужный сделал первое заявление после увольнения.

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