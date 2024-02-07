Путин уволил замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пробывшего на этом посту менее года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан 7 февраля и вступает в силу со дня подписания.

Президент назначил Гиричева замдиректора ФСИН РФ 6 марта 2023 года.

В январе стало известно, что Путин подписал указ о снятии Юрия Короткого с поста первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

В конце декабря 2023 года заместитель главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Владимир Потешкин был назначен на пост заместителя министра транспорта страны. Согласно указу, тогда же чиновника освободили от занимаемой до этого должности.

Ранее Путин назначил нового посла России в Японии.