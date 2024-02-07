Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин уволил замдиректора ФСИН

Путин освободил генерал-лейтенанта Гиричева от должности замдиректора ФСИН

close
100%
УФСИН России по Владимирской области

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пробывшего на этом посту менее года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан 7 февраля и вступает в силу со дня подписания.

Президент назначил Гиричева замдиректора ФСИН РФ 6 марта 2023 года.

В январе стало известно, что Путин подписал указ о снятии Юрия Короткого с поста первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

В конце декабря 2023 года заместитель главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Владимир Потешкин был назначен на пост заместителя министра транспорта страны. Согласно указу, тогда же чиновника освободили от занимаемой до этого должности.

Ранее Путин назначил нового посла России в Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами