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Артиллерия ЦАХАЛ обстреляла более 30 населенных пунктов в Ливане

Naharnet: артиллерия ЦАХАЛ обстреляла 34 населенных пункта в Ливане за сутки

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Amir Cohen/Reuters

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила в течение суток до 250 снарядов по приграничным районам Ливана. Под удары попали 34 населенных пункта, разрушено 8 домов, еще более чем 29 строений пострадали, сообщил портал Naharnet.

По данным издания, в результате обстрелов «Хезболла» потеряла еще двух своих боевиков на юге Ливана. Служба гражданской обороны Ливана отчиталась о потере одного сотрудника.

Среди мирных жителей пять человек получили ранения, говорится в материале.

С момента начала войны между Израилем и ХАМАС Хезболла и израильские силы почти ежедневно участвуют в столкновениях на границе.
Так 25 декабря сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Несколькими днями ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что ЦАХАЛ нанесла удар по центру оперативного командования ливанского движения «Хезболла».

Ранее США нанесли удары по объектам «Катаиб Хезболлы» в Ираке.

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