Артиллерия ЦАХАЛ обстреляла более 30 населенных пунктов в Ливане

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила в течение суток до 250 снарядов по приграничным районам Ливана. Под удары попали 34 населенных пункта, разрушено 8 домов, еще более чем 29 строений пострадали, сообщил портал Naharnet.
По данным издания, в результате обстрелов «Хезболла» потеряла еще двух своих боевиков на юге Ливана. Служба гражданской обороны Ливана отчиталась о потере одного сотрудника.
Среди мирных жителей пять человек получили ранения, говорится в материале.
С момента начала войны между Израилем и ХАМАС Хезболла и израильские силы почти ежедневно участвуют в столкновениях на границе.
Так 25 декабря сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Несколькими днями ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что ЦАХАЛ нанесла удар по центру оперативного командования ливанского движения «Хезболла».
Ранее США нанесли удары по объектам «Катаиб Хезболлы» в Ираке.