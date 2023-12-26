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В России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

«Ростех» объявил о создании новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение»

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РИА Новости

В России сконструируют новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», объявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО», — пояснил он.

Чемезов рассказал, что новый артиллерийский комплекс был создан на базе системы дистанционного минирования «Земледелие». Его оснастили универсальным транспортно-пусковым контейнером, который также позволяет запускать реактивные снаряды по примеру РСЗО «Ураган» или тяжелых огнеметных систем ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Так бикалиберная машина способна минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, объяснил он.

«Работа получила говорящее название «Возрождение», — рассказал гендиректор.

По его словам, РСЗО уже прошла тестовые испытания, ее серийное производство запланировано на первую половину 2024 года.

В ноябре индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что на базе РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» в перспективе могут быть созданы роботизированные машины.

Ранее сообщалось, что в РФ создадут новую РСЗО с «умными» боеприпасами.

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