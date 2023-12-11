Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку на Дамаск

Системы ПВО Сирии поразили несколько израильских ракет в небе Дамаска

close
100%
Министерство обороны Сирии

Представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил агентству SANA, что системы сирийской противовоздушной обороны сумели перехватить несколько израильских ракет, выпущенных в ночь на понедельник в сторону Дамаска.

Атака была осуществлена примерно в 23:05 со стороны оккупированных Голанских высот.

Военный отметил, что хотя был нанесен материальный ущерб, личный состав не пострадал.

Ранее отмечалось, что атаку начали израильские ВВС.

До этого заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что израильские истребители F-16 ударили управляемыми бомбами по объектам неподалеку от Дамаска, однако российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» поразили большинство воздушных целей.

По его словам, антитеррористическая коалиция под руководством США трижды нарушила протоколы деконфликтации.

Ранее в ООН призвали поднять вопрос вывода из Сирии военных Турции и США.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами