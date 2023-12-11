Сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку на Дамаск

Представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил агентству SANA, что системы сирийской противовоздушной обороны сумели перехватить несколько израильских ракет, выпущенных в ночь на понедельник в сторону Дамаска.

Атака была осуществлена примерно в 23:05 со стороны оккупированных Голанских высот.

Военный отметил, что хотя был нанесен материальный ущерб, личный состав не пострадал.

Ранее отмечалось, что атаку начали израильские ВВС.

До этого заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что израильские истребители F-16 ударили управляемыми бомбами по объектам неподалеку от Дамаска, однако российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» поразили большинство воздушных целей.

По его словам, антитеррористическая коалиция под руководством США трижды нарушила протоколы деконфликтации.

Ранее в ООН призвали поднять вопрос вывода из Сирии военных Турции и США.